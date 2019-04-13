Okullarda İlk Yardım ve Afet Bilinci Eğitimi

Kırşehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kent merkezindeki okullarda, temel ilk yardım ve afet bilinci eğitimi verildi.

AFAD Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen temel afet bilinci eğitimleri kapsamında Aşıkpaşa İlkokulu ve Ortaokulları, Cacabey Ortaokulu ve 30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrencilerine tedbirler, afet öncesi ve sonrası yapılacaklar ile afetten sonraki ilk saatlerin önemi hakkında bilgiler aktarıldı.

Temel afet bilinci eğitiminde öğrencilere, "Afetle mücadelede ilk bilgi ve kavramlar, yaşam çevremizdeki riskler, afet bilinci kültürü, yaşamsal risklerin azaltılması, yapısal riskler, okul afet ve acil durum planı, toplanma ve buluşma yerleri, afetler sırasında doğru davranış şekilleri" konularında bilgiler verildi.

Afet sırasında yapılması gerekenleri, doğru davranış şekillerini de anlatan uzman ekipler, öğrencilere fotoğraflar ve vücut hareketleriyle deprem sırasında yapmaları gerekenleri anlattı.

Deprem anında neler yapılması gerektiğini uygulamalı olarak görme imkanı bulan öğrencilere, arama kurtarma, afet ve deprem de kullanılan araçlar hakkında da sunum yapıldı.

Kaynak: AA