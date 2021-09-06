Okullarda ilk gün heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullarda ilk gün heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - Haberler | Güncel

Okullarda ilk gün heyecanı Milli Eğitim Bakanlı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı.

Okullarda ilk gün heyecanı

İSTANBUL - Milli Eğitim Bakanlı tarafından açıklanan takvimle birlikte bugün yüz yüze eğitim başladı. Sabah erken saatlerde İstanbul'un birçok noktasındaki okullara gelen öğrencilerin heyecanı dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvimle birlikte öğrenciler bu sabah itibariyle yüz yüze eğitime başladı. İstanbul'un birçok noktasında öğrenciler veliler ile birlikte sabah saatlerinde okulun yolunu tuttu. Okullarda korona virüs önlemleri üst düzeyde alınırken, öğrenciler ve veliler maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğu görüldü. Eyüpsultan Anadolu Lisesi'nde ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte ise öğrenciler sınıflarına geçti.

Ailesiyle birlikte okula gelen Batuhan Köse, "Çok heyecanlıyım. Ortaokuldan liseye geçiş oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım. Dersler zor olacak mı onu da bilmiyorum. LGS'e girdim kazandım" dedi.

Öte yandan, sabah erken saatlerinden itibaren okula gelen öğrencilerin heyecanı ise dikkat çekti.

Okullarda ilk gün heyecanı
Okullarda ilk gün heyecanı
Okullarda ilk gün heyecanı
Okullarda ilk gün heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Yaşar Güler Mansur Yavaş Mustafa Şentop Sultan Alparslan
Magazin Seda Sayan Münir Özkul Haluk Levent Demet Akalın
Spor Diego Max Meyer Çağdaş Atan Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Okullarda ilk gün heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 08:54:57. #1.16#

title