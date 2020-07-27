Okullarda "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" uygulaması (2)
Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile...
27.07.2020 15:06 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:02
Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması
Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması
Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi
Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması
Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması
Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile yerleştirilmiş koltuklar
WC ve lavabolarda hijyen önlemlerinin gösterimi
Sınıflarda sıra yerleşimi
Klavuz ile ilgili açıklama ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (2)
Kaynak: AA