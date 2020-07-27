Okullarda "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" uygulaması (2) Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile...

Okula girişten itibaren sağlık önlemlerinin anlatılması Okula girişte ateş ölçümü ve dezenfektan kullandırılması Dezenfektanlı paspasa ayakkabıların silinmesi Hoparlörden önlem hatırlatmaları yapılması Sınıflarda sosyal mesafenin uygulanması Öğretmenler odasında sosyal mesafe ile yerleştirilmiş koltuklar WC ve lavabolarda hijyen önlemlerinin gösterimi Sınıflarda sıra yerleşimi Klavuz ile ilgili açıklama ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kurumlarına yönelik hazırladığı "hijyen ve enfeksiyon önleme kılavuzu" kapsamında örnek okul olarak seçilen Çankaya İlkokulundaki koronavirüs önlemleri görüntülendi. (2) Kaynak: AA