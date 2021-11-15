Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Toplantı - Haberler
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Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Toplantı

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Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Toplantı

Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Toplantı15 Kasım Pazartesi günü saat 10. 00'da Kaymakamlık konferans salonunda Kaymakamımız Aydın ERGÜN başkanlığında Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü ve İlçemizdeki Okul Aile...

AYDIN (Habermetre) - Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Toplantı15 Kasım Pazartesi günü saat 10. 00'da Kaymakamlık konferans salonunda Kaymakamımız Aydın ERGÜN başkanlığında Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü ve İlçemizdeki Okul Aile birliği başkanlarının katılımıyla "Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Arttırılmasına İlişkin İşbirliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

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