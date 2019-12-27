Okullarda 'gıda güvenilirliği' eğitimi
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Okullarda 'gıda güvenilirliği' eğitimi

Van Tarım ve Orman Müdürlü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle öğrencilere 'gıda güvenilirliği' eğitimi verildi.

27.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 09:41
Okullarda 'gıda güvenilirliği' eğitimi

Tarım ve Orman Müdürlü ile İl arasında yapılan protokolle öğrencilere 'gıda güvenilirliği' eğitimi verildi.


Yapılan bu protokol kapsamında İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda kayıplarının azaltılması ve gıda israfına yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla yaklaşık bin öğrenciye eğitim verildi. - VAN

Kaynak: İHA
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