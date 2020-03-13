Okullarda eğitime ara verildi
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Çin Halk Cumhuriyeti, Kırklareli, Wuhan, Güncel

Okullarda eğitime ara verildi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verildi.

13.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:56
Okullarda eğitime ara verildi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda eğitime ara verildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime iki hafta ara verildi.

Kırklareli'de eğitim gören 50 bin 120 öğrenci tatile girdi.

16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrenciler ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirecek.

23 Mart Pazartesi gününden itibaren öğrenciler, uzaktan eğitim süreçlerine dahil olacaklar.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin tatillerini çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Özellikle tatilin ilk haftasında tüm öğrencilerin dinlenmeleri gerektiğini belirten Bilgin, ikinci haftada da öğrencilere uzaktan eğitim verileceğini belirtti.

Bilgin, tüm vatandaşların ellerini sık sık sabunla yıkaması önerisinde bulundu.

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Okullarda eğitime ara verildi

Kaynak: AA

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Okullarda eğitime ara verildi

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Manşet

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