Okullarda dezenfektan üretimi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'daki, 14 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mart ayından bu yana bin 890 ton dezenfeksiyon malzemesi üretimi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında İstanbul'daki, 14 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde mart ayından bu yana bin 890 ton dezenfeksiyon malzemesi üretimi yapıldı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artıran Milli Eğitim Bakanlığı, bu süreçte ihtiyaç duyulan ürünlere yönelik mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesini devreye soktu. Bakanlığın vizyonu doğrultusunda İstanbul'daki mesleki ve teknik eğitim kurumlarındaki öğretmenler gönüllü olarak üretim yapıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de önce temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklandı. Solüsyon üretimi alanında, 14 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde toplam 56 öğretmen, 28 yönetici gönüllü olarak çalışıyor. Mart ayından bugüne kadar bin 890 ton üretim yapıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, konuyla ilgili şunları kaydetti:

"Meslek liseleri hayatın merkezine yerleşti. Bu zor günlerde mesleki ve teknik eğitim alanı başta olmak üzere tüm eğitim süreçlerinde ülkemiz için ne gerekiyorsa gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Uzaktan eğitimle birlikte üreten okullar yaklaşımını farklı alanlara taşımak çok sevindirici. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımızın vizyonu ve stratejik yönetimi çerçevesinde çalışan alan öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve diğer personelimize, ayrıca süreci büyük bir başarıyla yöneten Sayın Bakanımıza, Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer'e, projeye önemli katkılar sunan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze, projede yer alan ve büyük emek veren tüm yöneticilerimize, ilçe Milli Eğitim müdürlerimize, teşekkürü bir borç bilirim."

Kaynak: AA