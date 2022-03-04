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Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

AA, Havva Dereağzı - Güncel
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Deprem tatbikatı Okuldan çıkan öğrenciler AFAD çadırı Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması Konya Valisi Özkan'ın AFAD çadırını ziyaret etmesi Okullarda deprem tatbikatı yapıldıKONYA - Konya'da okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

KONYA (AA) - Deprem tatbikatı

Okuldan çıkan öğrenciler

Afad çadırı

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın konuşması

Konya Valisi Özkan'ın AFAD çadırını ziyaret etmesi Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

KONYA - Konya'da okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Konya'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde 1175 okulda yapılan tatbikata yaklaşık 461 bin öğrenci ile 32 bin öğretmen katıldı.

Hocacihan Hüseyin Yıldız İlkokulunda Vali Vahdettin Özkan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta ilk sirenle sınıfta "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, ikinci sirenle okulun bahçesine çıktı.

Özkan, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, afetlerle ilgili eğitimlerin verilmesinin ve bu kapsamda çalışmaların yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

Okul bahçesine kurulan AFAD çadırını ziyaret eden Özkan, AFAD'ın afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yaptığı çalışmaların kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Vahdettin Özkan, Deprem, Konya, AFAD, Güncel, Haberler

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