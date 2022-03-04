Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

HAKKARİ (AA) - Van, Hakkari ve Muş'ta 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Van'da 1300 okulda 290 bin öğrenci ve 18 bin öğretmenin katılımıyla deprem tahliye tatbikatı yapıldı.

Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesi'ndeki tatbikatta, sirenin çalmasıyla sınıflarda "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulayan öğrenciler, daha sonra öğretmenleri eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana getirildi.

Tatbikatta AFAD, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de katılarak öğrencilere bilgilendirmede bulundu.

Tatbikatın ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, afetlerin hem dünyanın hem ülkenin, özellikle de bölgenin bir gerçeği olduğunu söyledi.

Afetlerin önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Canpolat, ancak alınacak tedbirler, verilecek eğitimlerle doğan zararının minimize edilebileceğini belirtti.

Tatbikatı, Vali Yardımcısı Yavuz Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Van Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Fırat Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da izledi.