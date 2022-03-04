Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

DÜZCE (AA) - Vali Cevdet Atay'ın tatbikatın yapıldığı okula gelmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi

Sirenlerin çalmasıyla öğrencilerin sıraların yanlarına saklanması

Öğrencilerin okulu tahliye etmesi

Öğrencilerin bahçede deprem çadırı kurması DÜZCE - "2022 Afet Tatbikat Yılı" dolayısıyla, Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında tüm okullarda eş zamanlı tatbikat gerçekleştirildi.

Düzce'de Vali Cevdet Atay'ın katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, deprem anında öğrencilere sınıflarında "çök, kapan, tutun" hareketi gösterildi.

Belli bir süre bekledikten sonra okul kontrollü şekilde tahliye edildi.

Okul bahçesinde kümelenen öğrencilere, AFAD ekipleri deprem çadırı kurdururken, İl Özel İdaresi personeli binadaki hasarları tespit etmek için çalışma gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri de deprem sonrası oluşabilecek yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğrencilere uygulamalı gösterdi.

Tatbikatın ardından Türk Kızılayı öğrencilere ikramda bulundu.