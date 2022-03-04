Okullarda deprem tatbikatı yapıldı
AA, Şahin Seçen - Güncel
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Sınıfta bulunan öğrenciler Sirenlerin çalması ve öğrencilerin masa kenarlarında saklanması Öğrencilerin sınıflardan tahliye edilmesi Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması AFAD İl Müdürü Davut Esen'in açıklaması Öğrencilere çorba ikram edilmesi MARDİN - Mardin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü...
MARDİN (AA) - Sınıfta bulunan öğrenciler
Sirenlerin çalması ve öğrencilerin masa kenarlarında saklanması
Öğrencilerin sınıflardan tahliye edilmesi
Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması
Afad İl Müdürü Davut Esen'in açıklaması
Öğrencilere çorba ikram edilmesi MARDİN - Mardin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (A koordinesinde 1206 okulda 246 bin öğrenci ve 13 bin 58 öğretmenin katılımıyla aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.