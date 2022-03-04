Okullarda deprem tatbikatı yapıldı

MARDİN (AA) - Sınıfta bulunan öğrenciler

Sirenlerin çalması ve öğrencilerin masa kenarlarında saklanması

Öğrencilerin sınıflardan tahliye edilmesi

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması

Afad İl Müdürü Davut Esen'in açıklaması

Öğrencilere çorba ikram edilmesi MARDİN - Mardin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (A koordinesinde 1206 okulda 246 bin öğrenci ve 13 bin 58 öğretmenin katılımıyla aynı anda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.