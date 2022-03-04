Okullarda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı

NİĞDE (AA) - Siren çalışması ve deprem anonsunun yapılması

Öğrencilerin okulu tahliye etmesi

Yaralı öğrencilerin arkadaşlarının yardımıyla dışarı çıkarılması

Ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarması

Vali Yılmaz Şimşek'in açıklamaları

Vali Yılmaz Şimşek'in stantları gezmesi NİĞDE - Niğde'de 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta senaryo gereği siren çalınmasının ardından öğrenciler, bahçedeki toplanma alanında toplandı.

Bazı hafif yaralı öğrenciler ve öğretmenler arkadaşlarının yardımıyla okul binasından çıkarıldı.

İhbar üzerine AFAD, UMKE, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Türk Kızılayı hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek okul binasının etrafına şerit çekti.

Binada enkaz altında kalan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bu arada dışarıda arkadaşların kurtarılması bekleyen ve taşkınlık çıkaran öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.

Tatbikatı izleyen Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın "afet tatbikat yılı" olarak belirlendiğini ve bu kapsamda deprem tatbikatı yapıldığını söyledi.

Ekiplerin, ihbar geldiği ilk andan itibaren hızlı bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, güzel koordine oldu, gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Amacımız, vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek, afetlere karşı daha dirençli toplum oluşturmak. Bu günde burada kurumlarımızın uyumlu çalışmasında sorun yaşanmadı. Tatbikatta görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah afetlerden bizleri esirgesin."

Vali Şimşek, konuşmasının ardından AFAD, UMKE, itfaiyenin açtığı stantları gezdi, Türk Kızılayı çorba ikramında bulundu.