Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı
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Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | Yerel

- Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel...

- Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı

KAYSERİ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karnelerin 18 Haziran'da dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif etkinlikler Kayseri'de de başladı.

Bakanlığın açıklamalarının ardından ilk etkinlik gününde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatoş Büyükkuş İlkokulu öğrencileri, TEMA Vakfı il yöneticileri ile birlikte ağaç dikmeyi öğrendi. Sınıflarda etkinlikler ile ders işleyen öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde çeşitli faaliyetler ile akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda bilgilendiriliyor. Her gün başka etkinlikler düzenleyeceklerini söyleyen Fatoş Büyükkuş İlkokulu Müdürü Murat Yıldız, "Biliyorsunuz 18 Haziran'da çocuklarımız dijital ortamdan karnelerine ulaştılar. 18 Haziran - 2 Temmuz arasında çocuklarımızla kadar hem akademik hem de sosyokültürel sportif faaliyetler yapma planlarımız var. Bakanlığımız bu noktada bizlere ışık tuttu çok sağ olsunlar. İl Milli Eğitim Müdürümüzün de bu konularda çok bizi destekleyici çalışmaları var. Biz de bugün TEMA Vakfı'nın il yöneticileri ile beraber bir fidan dikme etkinliği yapıyoruz. Tabi bunlar bugün için sadece. Başka günlerde başka faaliyetler de yapacağız. Şimdi çocuklarımız temassız oyunlarımız var. Onları göstereceğiz. Hemen yanımızda bir tenis kortumuz var ve çocuklarımız orada tenis oynuyorlar. Bu tür etkinlikleri 2 haftaya yayarak, çocuklarımızın bilgilenmesini, eğlenerek öğrenmesini, birbiri ile kaynaşmasını sağlıyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Biliyorsunuz salgın sürecinde çok ciddi bir evde kapanma süreci yaşadı çocuklarımız. Bu sayede çocuklarımızı eğlendirmek, güldürmek ve birbirleri ile kaynaştırmaya gayret gösteriyoruz" dedi.

Öğrenciler ağaç dikme etkinliğinin ardından okul bahçesinde geleneksel '5 Adım' oyunu oynadı.

Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı
Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı
Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı
Okullarda 'Cıvıl Cıvıl' etkinliklerle 2 Temmuz'a kadar sürecek faaliyetler başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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