Okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitim başladı Öğrencilerin okula aileleriyle gelmesi Öğrencilerin kontrollü içeriye alınması KİLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Öğrencilerin okula aileleriyle gelmesi Öğrencilerin kontrollü içeriye alınması KİLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kilis'teki okullara öğrencileri aileleri getirdi. Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz