Okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitim başladı
Öğrencilerin okula aileleriyle gelmesi Öğrencilerin kontrollü içeriye alınması KİLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.
21.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:31
Öğrencilerin okula aileleriyle gelmesi
Öğrencilerin kontrollü içeriye alınması KİLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kilis'teki okullara öğrencileri aileleri getirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz