Okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitim başladı
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Okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitim başladı

Öğrencilerin okula aileleriyle gelmesi Öğrencilerin kontrollü içeriye alınması KİLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

21.09.2020 09:26 | Son Güncelleme: 21.09.2020 09:31

Öğrencilerin okula aileleriyle gelmesi

Öğrencilerin kontrollü içeriye alınması KİLİS - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla anasınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı. Kilis'teki okullara öğrencileri aileleri getirdi.

Okullarda bazı kademelerde yüz yüze eğitim başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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