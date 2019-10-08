Okullarda bakım çalışması yapıldı

08.10.2019 12:28

Toroslar Belediyesince ilçedeki okullarda bakım ve onarım çalışması yapıldı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler okullarda bahçe bakımı, bank tamiratı, ağaç budaması ve dış cephe boyaması gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, eğitim kurumlarında sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin sağlıklı, modern ve bakımlı ortamlarda eğitim almalarına önem verdiklerini aktaran Yılmaz, "Okullarımızdaki eksiklikleri imkanlarımız ölçüsünde tamamlıyoruz. Kış mevsimi öncesi okullarımızda çevre düzenlemeleri yaparak fiziki koşulları daha sağlıklı hale getirdik. Eğitime olan desteklerimiz artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA