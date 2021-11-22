Okullarda ara tatil sonrası ders zili çaldı

SAKARYA (AA) - Velilerin öğrencileri okula getirmesi

Öğrencilerin okul bahçesinde toplanması

Velilerin okulun dışından çocuklarını takip etmesi Sakarya'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci ara tatil sonrası eğitime başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.

Serdivan ilçesinde Bahçelievler Gazi İlkokulu'na velileriyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ders başı yaptı.