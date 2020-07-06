Okullarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri Belli Oldu
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Okullarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri Belli Oldu

2020-2021 ders yılı 31 Ağustos'ta başlayacak. Peki okullarda alınacak koronavirüs önlemleri neler? Okullarda hangi koronavirüs önlemleri olacak? Gelin hep beraber okullarda alınacak koronavirüs önlemlerine yakından bakalım.

Okullarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri Belli Oldu
06.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:46

2020-2021 ders yılı 31 Ağustos'ta başlayacak. Peki okullarda alınacak koronavirüs önlemleri neler? Okullarda hangi koronavirüs önlemleri olacak? Gelin hep beraber okullarda alınacak koronavirüs önlemlerine yakından bakalım.

Okullarda Alınacak Koronavirüs Önlemleri

Sağlık Bakanlığı tarafından Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi güncellendi ve okullarda alınacak olan önlemler duyuruldu. Alınması gereken önlemler şu şekilde:

Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir.

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan/ gelişen, 398 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.

Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir.

Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu %70'lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.

Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.

Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Öğretmen ve çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.

Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan "Bilgilendirme Formu ve Taahhütname" (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.

Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir.

Okullarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalıdır. Bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır.

Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne burada yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

5 Temmuz Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

5 Temmuz itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 205.758 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.225'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.127 toplam entübe hasta sayısının ise 392 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 180.680 olarak açıklandı.

Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Ur9TokRl3Q

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 5, 2020

Kaynak: Tamindir

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