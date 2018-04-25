Okullararası Okçuluk Müsabakaları" Ödül Töreni

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, okçuluğun çok özel bir spor olduğunu belirterek, "Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi." dedi.

Okçular Vakfı ile Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "Okullararası Okçuluk Müsabakaları"nın ödül töreni, Okçular Vakfı Spor Kulübünde yapıldı.

Törende konuşan Erdoğan, okçuluğun çok özel bir spor olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizim geçmişimizde tuttuğu yer itibarıyla, kimliğimizin bir parçası olması itibarıyla önemli. Dünya okçuluğunun en iyileri bizim dedelerimiz. Okmeydanı'ndaki okçular tekkesi dünya okçuluğunun dünya tarihindeki merkezi. Burası vakfın kuruluşu ile yeniden dünya okçuluğunun merkezi oldu. Burada ok atmak büyük bir mesele. Burası aynı zamanda bir tekke. Yani sporcu yetişirken sadece daha iyi atış yapmakla kalınmıyor. Aynı zamanda sporcunun kişisel gelişimi sağlanıyor. Güçlü karakterli bireylerin yetişmesini de sağlanıyor."

Genç sporculara seslenen Erdoğan, "Genç kardeşlerimden ricam, ok attığınız zaman ecdadınızın neden ok attığını unutmayın. Ecdadınız tarihin gördüğü en iyi okçular. Onların sahip olduğu ruha bugün bizim de ihtiyacımız var." dedi.

Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nın çalışmaları neticesinde uluslararası yarışmalarda madalyalar kazanılmaya başlandığının altını çizerek, hedefin olimpiyatlarda başarı elde etmek olduğunu vurguladı.

"Ok ve yayın medeniyet tarihimizde önemli bir yeri var"

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise "Oku yayı kuşanmak kültür, medeniyet, vatan şuurunu kuşatmaktır. Ok ve yayın medeniyet tarihimizde önemli bir yeri var. Vakıf olarak biz bu medeniyet değerini gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da okçuluğun öneminin İstanbul'un fethi ile başladığını belirterek, "Ata sporumuz, fakat gün gelmiş unutmuşuz. Bu nedenle Okçular Vakfının kuruluşuna emek verenleri kutluyorum." diye konuştu.

İstanbul Valisi Vasip Şahin ise burada sadece spor yapılmadığını ruh terbiyesi yapıldığını ifade ederek, "Spor yaparken ahlaki değerler, kültüre saygı öğretiliyorsa spor bir anlam ifade ediyor. Aksi halde spor bir yarış ve nefsi besleyen bir hale geliyorsa zararlı oluyor. Görüyoruz ki burada spor ahlakının olmasın da Okçular Vakfının büyük bir payı var. Bu faaliyetin içerisinde olmak bizim için onurdur." dedi.

Protokol konuşmaların ardından bin 101 sporcunun katıldığı müsabakalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye Okçuluk Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi Salih Aksu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve ilçe belediye başkanları katıldı.