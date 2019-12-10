Okullararası basketbol seçmeleri

10.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:57

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 2-10 Aralık 2019 tarihleri arasında Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları tamamlandı.



Merkez Spor Salonu'nda yapılan müsabakalar birbirinden çekişmeli geçti. Müsabakalardan sonra yapılan ödül töreninde sporculara kupa, madalya ve başarı belgeleri Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen tarafından verildi. Okullar Arası Gençler B Basketbol İl Seçmesi müsabakaları sonuçları ise şöyle:



Genç Kızlar B



1-Konak Anadolu Lisesi, 2-Turgut Özal Anadolu Lisesi, 3-Malatya Fen Lisesi, 4-Beydağı Anadolu Lisesi



Genç Erkekler B



1-Beydağı Anadolu Lisesi, 2-Özel Malatya Çınar Fen Lisesi, 3-Mahmut Çalık Anadolu Lisesi, 4-Malatya Fen Lisesi - MALATYA

Kaynak: İHA