Okullara ziyaretçi alınmayacak

Aydın'da okulların açılması ile birlikte Aydın Valiliği yaptığı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Aydın'da okulların açılması ile birlikte Aydın Valiliği yaptığı açıklama ile koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim başladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır uzaktan eğitim gören il genelindeki 177 bin 490 öğrenci yeniden sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşarken, Aydın Valiliği tarafından önemli bir açıklama yapıldı. İl genelindeki tüm okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları açıklayan Aydın Valiliği, öğrencilerin sağlığı için okullara ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

Konu ile ilgili Valilikten yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' uyarınca;

Veliler ile diğer ziyaretçilerin, salgın döneminde okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecektir. Okula girişin gerekli olduğu durumlarda ise okul yönetimleri tarafından HES kodları kontrol edilerek 'Risksiz' durumda olan ziyaretçilerin kabul edilmesi gerekmektedir. 6 Eylül 2021 (Pazartesi) tarihinde okulların başlayacak olmasından dolayı okullarımızda çekim, yayın vs yapmak isteyen yerel veya ulusal basın mensuplarımız, 'Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' kapsamında okul bahçeleri de dahil okullara alınmayacaklardır. Yapılacak törenlere ilişkin fotoğraf ve görüntüler, ilgili birimlerimiz tarafından basın mensuplarına iletilecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı