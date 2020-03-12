Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili - Haberler
İbrahim Kalın

Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili

Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek.

12.03.2020 20:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:19
Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili

Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak"

"Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir"

"Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır"

"Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak. Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri ve bürokratların katılımı ile yapılan ve yaklaşık 5 saat süren toplantı sonrasında Korona virüs ile ilgili alınan tedbirleri açıklayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, küresel bir salgın haline gelen Korona virüsüne karşı Türkiye'nin etkin ve başarılı bir mücadele verdiğini söyleyerek, bundan sonrada alınacak tedbirlere ilişkin bilgiler verdi.

"İlk, orta, lise ve üniversitelere virüs tatili"

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tedbirler paketi kapsamında bir dizi kararlar alındığını açıklayan Kalın, "İlk, orta ve lise okulları 16 Mart tarihinden itibaren 1 hafta tatil edilecek. Ara tatil önceye alınmış olacak. 23 Mart tarihi itibariyle de uzaktan eğitim yöntemiyle internetten ve televizyon kanallarından öğrencilerimizin eğitimlerine devam etmeleri imkanı sağlanacak. Milli Eğitim Bakanlığımız bu konuda kapsamlı bir çalışma yaptı. Üniversitelerle ilgili 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta boyunca üniversitelerimizde tatil edilecektir. Bu 3 haftalık tatilin nasıl koordine edileceği ve eğitim açısından telafi edileceği konusu YÖK koordinasyonunda belirlenecek usul ile üniversitelerle istişare etmek suretiyle eğitim programı tanzim edilecek. Üniversite eğitiminde kaybın olmaması için gerekli tedbirler alınacak. Spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alınmıştır. Spor faaliyetlerinde böyle bir kalabalık ortamın alışmaması açısından bu kararın isabetli olduğunu ifade etmek isterim" diye konuştu.

Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin imzalandığını kaydeden Kalın, "Fevkalade bir durum olmadığı müddetçe kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışı izne tabi olacak. Tedbirlerin titiz bir şekilde uygulanması noktasında kamu görevlileri de üzerine düşeni bu mekanizma vesilesiyle yerine getirmiş olacaklar. Vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışları konusu da gündeme alınan başlıklardan birisiydi. Bizim tavsiyemiz fevkalade bir durum söz konusu olmadıkça vatandaşlarımızın yurt dışı seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri yönündedir. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da mutlaka kontrollerini yaptırarak kendilerini 14 gün tecrit etmeleri, yani karantina altı almaları büyük önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Bir panik havası oluşturmadan, rehavete de kapılmadan tedbirleri uygulamak suretiyle bu sürecin yürütüleceğinin altını çizen Kalın, İtalya'daki Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesi için bir tahliye planlanıp planlanmadığı şeklindeki soruya, "İtalya'dan böyle bir tahliye planımız yok. Vatandaşlarımızın orada olmaları halinde kendilerini koruma altına almaları çok önemli. Türkiye'ye geldiklerinde gerekli prosedürleri izlemeleri son derece önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Virüs tespit edilen Türk vatandaşının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan kalın, "Bu kişinin sağlık durumu iyi. Onunla birlikte karantinaya alınan kişilerle ilgili herhangi bir sorun söz konusu değil. Bu karantina tedbir amaçlı. Yapılan testler sonucunda sadece bir kişide pozitif olarak çıktı. Bu karantinanın ve tedavi sürecinin netice vermesini bekliyoruz, umut ediyoruz" dedi.

Kreş ve gündüz bakım evlerinin gündeme gelmediğini söyleyen Kalın, "Burada velilerin bir tercihte bulunmaları söz konusu olacak. Bununla ilgili bir düzenlemeden ziyade kendilerinin bir inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Şuan itibariyle Türkiye'de tek vaka bulunduğunu söyleyen Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarını bir müddet ertelediklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katılmıştı.

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Donald Trump Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ebru Şallı Levent Can Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Robert Prosinecki
Daha Fazla Polis Avrupa Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Okullara ve spor müsabakalarına Korona virüs tatili - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:50:04. #1.14#