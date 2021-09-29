ÇEKMEKÖY, İSTANBUL (Habermetre) - OKULLARA TEMİZLİK MALZEMESİ DESTEĞİ

Çekmeköy Belediyesi İlçedeki Devlet Okulları'na temizlik malzemesi yardımında bulundu

Çekmeköy Belediyesi yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli şeklide gerçekleştirdiği çalışmalarla okulların birçok ihtiyacını karşılamış, bakım ve onarımlarını gerçekleştirmişti. Eğitim öğretim döneminde de devam eden çalışmalarla ilçedeki devlet okullarına temizlik malzemesi desteğinde bulunuldu.

Okullara teslim edilen temizlik malzemesi yardım kitlerinin içinde; Sıvı El Sabunu, Çamaşır Suyu, Oto Yıkama Fırçası, Çöp Torbası Büyük Boy, Çek Çek Sil, Mikrofiber Temizlik Bezi, Askılı Wc Koku Giderici, Sıvı Ovma Maddesi, Arap Sabunu, Yüzey Temizlik Maddesi, Fotoselli Kağıt Havlu, Jumbo Mini Tuvalet Kağıdı ve Faraş Fırça Takımı yer alıyor.

Şehit Öğretmen İzzet Yüksel Ortaokulu'nda malzeme teslim törenine katılan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, " 2021-2022 Eğitim öğretim döneminde de okullarımızın temizlik malzemesi ihtiyacını belediye olarak karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimiz ve çocuklarımızın daha hijyenik ve daha kaliteli ortamlarda eğitimlerini sürdürmeleri için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz, " dedi.

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