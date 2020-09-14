Okullara personel alımı! TYP-İŞKUR başvuruları ne zaman? TYP-İŞKUR başvuruları nasıl yapılır? KPSS'siz personel alımı başvuruları nasıl yapılır? TYP-İŞKUR başvuruları ne zaman? TYP-İŞKUR başvuru şartları neler?

İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullrda personel alımı yapılacak. TYP-İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? TYP-İŞKUR başvuruları ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

TYP-İŞKUR BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği ile gerçekleştirilen okulların güvenliği temizliği ve bakım onarımı konularında kadrolu istihdam gerçekleştirilemeyen alanlar için geçici süredeki personel başvuruları İŞKUR üzerinden online ALO 170 hattından yapılabilecek.

TYP-İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yaş şartında 18 yaşını doldurmuş olmak. İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak. SGK'dan herhangi bir emekli aylığı, gelir aylığı ya da malül aylığı almıyor olmak gerekmektedir. Adayların eğitim şartlarında herhangi bir mezuniyet şartı aranmayacak. Fakat halihazırda örgün bir eğitime devam eden adaylar bu ilanlara başvuru gerçekleştiremeyecekler. Açıköğretim mezunları başvuru yapabilecek mi belli oldu. Örgün öğretim dışında Açıköğretim ile Lise, Üniversite okuyan öğrenciler puanlara başvuru yapabilecekler. Daha önce toplum yararına programı kapsamında görevli iken kendi kusurlarını nedeniyle işten çıkarma tutulmamış olmalı istenmektedir. 2019 ve 2020 eğitim öğretim döneminde güvenlik görevlisi kadrosunda çalışan TYP çalışanlarının 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başvuru yapabilecekler.