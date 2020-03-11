Okullara koronavirüsü tatili gelirse uzaktan eğitim ile derslerine devam edecekler Türkiye'de koronovirüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı çıkması halinde uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "1.

Türkiye 'de koronovirüsü nedeniyle eğitime ara verilmesi kararı çıkması halinde uzaktan eğitim ile öğrencilerinin kendi öğretmenleriyle eğitimlerine kesintisiz devam edebileceklerine dikkat çeken Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, "1.sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden sanal sınıflarda derslerine kaldıkları yerden devam edecekler" dedi.

Türkiye'de ilk koronavirüs (Covid-19) vakası görülmesi sonrası okullar birbiri ardına tedbirlerini artırmaya devam ediyor. Mektebim Koleji de, eğitimlere ara verilmesi halinde öğrencilerin uzaktan eğitim metodu ile derslerine devam edeceğini duyurdu. Konuyla ilgili olarak Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök şunları söyledi: "Ülkemizde bildirilmiş sadece tek vaka bulunmakla birlikte kurumumuzda çocuk sağlığını gözetmek amacıyla yoğun tedbirler alınmaktadır. Mektebim Koleji'nin tüm kampüsleri düzenli olarak dezenfekte edilmekte, anaokulundan liseye kadar her yaştaki öğrencimize enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılmakta, okulumuzun tüm personeli bu konuda hassasiyetle çalışmaktadır. Ayrıca okul girişinde tüm öğrenci ve çalışanların ateşi çeşitli profesyonel cihazlarla kontrol edilmektedir."

SANAL SINIFLARDA DEVAM EDECEKLER

Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşmelerinin sürdüğünü ve okulların tatil edilmesi halinde Mektebim Koleji'nde derslerin teknolojinin sağladığı imkanlarla devam edeceğini dile getiren Özkök, " Ülkemizde eğitime ara verilmesi kararı çıkması halinde distance learning (uzaktan eğitim) metoduyla online olarak öğrencilerimizin kendi öğretmenleriyle eğitime kesintisiz devam edebilmesini sağlayacak tüm düzenlemeler üzerinde çalışıyorduk. Bu noktada 1. sınıftan itibaren tüm öğrencilerimiz evlerinden sanal sınıflarda derslerine kaldıkları yerden devam edecekler." dedi.

LGS VE YKS'YE HAZIRLIKTA KAYIP OLMAYACAK

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, toplumsal farkındalık ve sıkı tedbirler alındığı taktirde salgının en az hasarla atlatılacağına inandığını belirterek, "Özellikle ulusal sınav hazırlık grubundaki öğrencilerimizin ( 7, 8, 11 ve 12. sınıflar ) ders kaybına uğramamaları için uzun süredir yürütülen tüm hazırlıklar tamamlanmıştır. Rutin ders akışının yanı sıra premium dersler kapsamında Bölüm Başkanlarımız genel tekrar dersleri yapacaktır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz tarafından gündemli bilgilendirme yapılarak, süreç desteklenecektir. Detaylar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır." şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA