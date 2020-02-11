Okullara kar tatili

11.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:35

Kar yağışının etkili olduğu bazı il ve ilçelerde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

SİVAS'TA EĞİTİME KAR ARASI

Sivas'ta soğuk ve kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Hissedilir hava sıcaklığının - 30 dereceye kadar düştüğü ve kar yağışının sürdüğü Sivas'ta okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Eğitime veriler arayı Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan paylaşımında, "Sevgili çocuklar. Meteoroloji yüzünüzü güldüreceğe benziyor. Coğrafyamızın nimeti olan kar, kendini tekrar gösterdi. Gece oluşacak buzlanmanın ulaşım güvenliğinizi olumsuz etkileyeceğinden dolayı Sivas genelinde eğitime bir gün ara veriyoruz" dedi. Valinin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas'ta ilk genelinde okullar Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edildi.

NEVŞEHİR'DE KÖY OKULLARI İLE TAŞIMALI EĞİTİM TATİL EDİLDİ

Nevşehir'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bunların haricinde il merkezi ile tüm ilçeler ve beldelerde eğitim öğretimin devam edeceği bildirildi.

Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşulları ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Nevşehir geneli köy okulları, il geneli taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim-öğretim, 12 Şubat 2020 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Yine kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Nevşehir'de il merkezi ile tüm ilçeler ve beldelerde eğitim öğretim devam edecek.

YOZGAT'TA 6 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Yozgat'ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle 12 Şubat 2020 Çarşamba günü için Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Ayrıca hamile ve engellilerle birlikte diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve başka kronik ağır hastası kamu personelinin de belirtilen ilçelerde aynı tarihte bir 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

TOKAT'TA EĞİTİME 1 GÜN KAR TATİLİ

Tokat'ın 7 ilçesinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat ve Erbaa'da da kısmen eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Tokat Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Artova, Başçiftlik, Pazar, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Tokat'ta merkeze bağlı tüm köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamında okuyan öğrenciler ile özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde, Erbaa'da ise Gökal bölgesinde eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca belirtilen yerlerde kamu görevlisi engelliler ile hamile ve kronik hastalığı bulunanlar da idari izinli sayılacak.

(Mustafa Koçyiğit-Coşkun Sağlamdin-Mustafa Koçyiğit-Dursun Ekrem Er/İHA)

Kaynak: İHA