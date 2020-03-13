Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar
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Anadolu Lisesi, Kırşehir, Güncel

Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullar için yaptıkları temizlik solüsyonu üretimini gece saatlerine kadar sürdürüyor.

13.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:31
Okullara dezenfekte ürün yetiştirmek için gece yarılarına kadar çalışıyorlar

Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü öğrenci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında okullar için yaptıkları temizlik solüsyonu üretimini gece saatlerine kadar sürdürüyor.

Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde bakteri ve virüslere karşı solüsyon üretimi yapılan okul, merkez ve ilçelerdeki eğitim kurumlarının talebini karşılıyor.

Okul Müdürü Turan Altıok, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerdeki koranavirüs önlemleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının talimatı doğrultusunda dezenfekte solüsyonu üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Son 3 gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Altıok, "Dezenfekte solüsyonunun okullarımıza hızlı bir şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Dün akşama kadar 10 ton dezenfekte ürün üretmişiz. Bunların tamamını ilimiz ve ilçelerimizdeki okullara ulaştırdık. Kamu kurumlarından talep eden olursa da geri çevirmemeye çalışıyoruz." dedi.

Okulların taleplerinin belirli bir sıra ve metreküp hesabına göre karşılandığını anlatan Altıok, kamyonlar ve özel araçlarla solüsyonu ulaştırmaya gayret ettiklerini vurguladı.

İl dışından da yoğun talep var

Çevre illerden de yoğun talep aldıklarını vurgulayan Altıok, "Birçok ilden aradılar. Şu anda o talepleri karşılama imkanımız yok. İki üç gündür telefonlarımız susmuyor. Akşam bir sayayım dedim, birçoğu tanımadığımız. Bir günde 200 kişi aramış. Onların tamamına elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Okulun Kimya Teknolojisi Bölümü alan şefi Murat Güneş de koronavirüse karşı Milli Eğitim Bakanlığının planlamasına göre, il ve ilçelerdeki okullara dezenfektan ürünü yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Son birkaç gündür gece saatlerine kadar üretim yaptıklarını anlatan Güneş, "Milli Eğitim Müdürlüğünün araçlarıyla okullara dağıtımı gerçekleşmekteyiz. İki kimya öğretmenimiz ve 4 öğrencimizle temizlik solüsyonu üretimi yapıyoruz. Bunların dışında sıvı sabun, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, kireç çözücü de üretmekteyiz. Üretime katılan öğrencilerimize döner sermayeden ödeme yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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