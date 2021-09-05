OKULLARA DESTEK İÇİN MEBİM BÜNYESİNDE COVID-19 SALGIN YÖNETİM DESTEK MERKEZİ KURULDU
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OKULLARA DESTEK İÇİN MEBİM BÜNYESİNDE COVID-19 SALGIN YÖNETİM DESTEK MERKEZİ KURULDU

OKULLARA DESTEK İÇİN MEBİM BÜNYESİNDE COVID-19 SALGIN YÖNETİM DESTEK MERKEZİ KURULDU
Habermetre - Haberler | Toplum

Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin takibi, olası vaka ve temas durumlarında izlenecek yol konusunda okullara destek olmak amacıyla MEBİM bünyesinde Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.

Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlerin takibi, olası vaka ve temas durumlarında izlenecek yol konusunda okullara destek olmak amacıyla MEBİM bünyesinde Covid-19 Salgın Yönetim Destek Merkezi oluşturuldu.

Yarından itibaren devreye alınacak Merkez, okullardan gelecek çağrılara anında cevap vererek gerekli yardım ve yönlendirmeyi yapacak.

Öğretmen ve yöneticiler, MEBİM'in 444 0 632 numaralı telefonunu arayacak. MEBİM okullardan gelen çağrıları otomatik olarak Covid-19 Merkezine yönlendirecek. Yardım talep edilen konuya göre Merkez; daha önce hazırlanan rehber, kılavuz ve algoritma uyarınca gereken yardım ve yönlendirmeyi yapacak. İhtiyaç hainde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Covid-19 Danışma Kurulunun da görüşleri alınacak.

Kaynak: Habermetre

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