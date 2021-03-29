Okullara atık ayrıştırma oyun seti dağıtıldı
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Okullara atık ayrıştırma oyun seti dağıtıldı

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Okullara atık ayrıştırma oyun seti dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' projesi kapsamında okullara 6 bin 500 adet atık ayrıştırma oyun seti dağıttı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık' projesi kapsamında okullara 6 bin 500 adet atık ayrıştırma oyun seti dağıttı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı altında Sıfır Atık Şube Müdürlüğü oluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere yönelik çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü tarafından Kocaeli Valiliği, ilçe belediyeleri ve ilgili diğer taraflar ile koordineli olarak çalışıyor. Atıkların kaynağında ayrı toplanması bilincinin verilmesi maksadıyla, 6 bin 500 adet atık ayrıştırma oyun seti, Kocaeli'deki tüm okul öncesi kurumlarına (resmi ve özel anaokulu, gündüz bakımevi, diyanete bağlı anaokulları vb.) dağıtıldı. - KOCAELİ

Okullara atık ayrıştırma oyun seti dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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