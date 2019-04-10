Okullara 1 Milyonluk Spor Malzemesi Desteği

Sivas'ta okullara 1 Milyon liralık spor malzemesi desteği verildi.

Sivas Valiliği tarafından yürütülen "Spor Sivas Projesi" kapsamında, Sivas İl Özel İdaresinin katkılarıyla okullara 1 milyon lira değerinde spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Dağıtım programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 1 milyon liralık spor malzemesi dağıtımının hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah 1 milyon liralık malzeme daha yolda. Okullarımızın bütün fiziki ve teknolojik alt yapısının yanı sıra materyallerini de zenginleştireceğiz. Çocuklarımızın arzuları, istekleri ne ise onları gerçekleştireceğiz. Proje ile öğrencilerimiz sporun en az bir branşı ile hızla tanıştı ve ihtiyaç duyulan gerekli malzemelerde alınarak teslim edildi. 'Spor Sivas' dedik bugün Türkiye'ye örnek bir model oldu. Bütün çocuklarımızın arzu ettiği materyallere ulaşmasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Bütün İşlerimizin Merkezinde Sizler Varsınız"

Çocuklarımız için ne yapsak azdır diyen Vali Salih Ayhan, "Çocuklarımızın gönlünde spor kültürünü yaşam felsefesi haline hep beraber getireceğiz. Her meyvenin çekirdeğini içinde saklaması gibi onlarında spor aşkını, centilmence mücadele hevesini ve takım olma ruhunu taşımalarını istiyoruz. Bu spor malzemeleri çocuklarımız için. İyi ki varsınız. Bütün işlerimizin merkezinde sizler varsınız. Daha çok çalışacağız, daha çok destek olacağız. Eğitimde ve sporda daha iyi yerlere geleceğiz." dedi. Konuşmanın ardından öğrencilere spor malzemesi dağıtımı yapıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA