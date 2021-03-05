Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı
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Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı

05.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:15
Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı

TURUNCU kategoride yer alan Karaman'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçmesiyle kırtasiyelerde de hareketlilik başladı.

TURUNCU kategoride yer alan Karaman'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıfların yüz yüze eğitime geçmesiyle kırtasiyelerde de hareketlilik başladı. Kırtasiyeci Mehmet Danış, "Son 1 yılda pandemiden çocuklarımız ne kadar etkilenmişse bizler de o kadar etkilendik çünkü bizlerin işleri onlarla bağlantılı. Onlar var ise bizler varız. Okulların açılmasıyla hazırlık ve okul çalışmaları, kitap tanıtımları yapıyoruz. Hareketlilik başladı" dedi. 

Turuncu bölgede yer alan Karaman'da, 2 Mart'tan itibaren normalleşme süreci başladı. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Bu da yaklaşık 1 yıldır durgunluk yaşanan kırtasiyelerde hareketliliğin başlamasını sağladı.Öğrenci ve velilerin alışveriş için gelmeye başladığını belirten kırtasiyeci Mehmet Danış, "Son 1 yıl içinde pandemiden çocuklarımız ne kadar etkilenmişse bizler de o kadar etkilendik. Çünkü bizlerin işleri onlarla bağlantılı. Onlar var ise bizler de varız. İşlerimiz konusunda da okulların açılmasıyla birlikte hazırlık ve okul çalışmaları, kitap tanıtımları yapıyoruz. Kırtasiye ve hazırlık birimlerinde hafif bir hareketlenme başladı. Kültür bölümümüz pandemi sürecinde fena değildi. İnternet üzerinden satışlar yapıyorduk; ama bu bölümde de biraz daha hareketlilik başladı. Bundan sonra inşallah hep beraber her sektörün işi daha iyi olacak. Yeni okul dönemi herkese hayırlı, uğurlu olsun diyorum" diye konuştu. 

 


Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı
Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı
Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı
Okullar yüz yüze eğitime geçti; kırtasiyelerde hareketlilik başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer ŞEN

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