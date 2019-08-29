Okullar yeni eğitim-öğretim yılına hazır

29.08.2019 15:10

Bağcılar Belediyesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçedeki okulları temizledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 9 Eylül'de Bağcılar'da yaklaşık 160 bin öğrencinin çalan zille yeni döneme "merhaba" diyeceği belirtildi.

İlçedeki okulların temizliğinin tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekipler öncelikle okul içinde adım atılan her yeri süpürerek temizliğe başladı. Süpürülen yerler daha sonra silinerek, ilaçlanarak temiz ve hijyenik hale getirildi. Sınıfların, laboratuvarların ve öğretmen odalarının temizliği aşama aşama gerçekleştirildi. Okul binalarının içinin yanında dış bakımı ve çevre düzenlemesi yapıldı. Okul bahçeleri tazyikli suyla yıkanırken oyun ve dinlenme alanlarının temizliği sağlandı. İlkokul ve ortaokulların önündeki boş alana geleneksel çocuk oyunlarının şekilleri, liselere ise spor sahalarının çizimi yapıldı. İhtiyaç durumunda bazı okulların boya ve badanası da yine belediye ekipleri tarafından yapıldı."

Açıklamada, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın, "Öğrencilerimizin sevinç, coşku ve özlemle açılmasını beklediği eğitim yuvalarımızı temizledik. Bütün çabamız ve gayretimiz çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri. Yeni eğitim öğretim döneminde bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA