Okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde okullarda yeni eğitim dönemi öncesinde çevre düzenlemesi ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde okullarda yeni eğitim dönemi öncesinde çevre düzenlemesi ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Kızılcahamam Belediyesi Park ve Bahçeler ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsaldaki okulların bahçelerinde ve sınıflarda çalışma başlattı. Belediye Başkanı Süleyman Acar, okulların açılmadan önce öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin sağlığı için çalışmaların yapılması yönünde talimat verdiğini kaydetti. Acar, çalışmaları tamamlayarak okulları 6 Eylül'de açılışa hazır hale getireceklerini ifade etti.

Kaynak: Habermetre