Okullar ve Çevresi Denetim Uygulamaları

Elazığ Valiliği tarafından, eğitim öğretim sürecindeki çocuk ve gençlerimizin etkilenebileceği her türlü zararlı faktörlerden uzak, daha güvenli bir eğitim ortamında yetişmelerini sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Okullar ve Çevresinin Daha Güvenli Hale Getirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü" kapsamında, Sabit Okul Kolluk Görevlisi ve Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi okullarımızda görevlendirilmiştir.

Bu bağlamda;

?? 19 okulumuzda sabit görevli olarak 18 okul kolluk kuvveti görev yapmakta,

?? 239 okulda, Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi olarak görevlendirilen 142 emniyet personeli tarafından düzenli olarak okul idaresi ziyaret edilerek irtibat sağlanmakta,

?? İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı 43 motorize ekip de okul ve çevrelerinde gerekli denetim ve kontrolleri düzenli olarak yapmaktadır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet