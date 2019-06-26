Okullar tatil oldu; köylü mağdur oldu

Eğitim-öğretim döneminde, köylerden şehre öğrenci taşıyan servis araçlarına binerek Körfez'e gelen köylüler; okulun tatil olması ile birlikte servis araçları hizmetten çekildiği için ulaşımda büyük sıkıntı yaşıyorlar.

KÖYLÜ İSYANDA

Körfez'in önemli ve merkezi köylerinden biri konumunda bulunan Sipahiler Köyü'nde yaşanan ulaşım sıkıntısına isyan eden köylülerden Nevin Yıldız Aldırmaz ulaşım konusunda çok mağdur ve perişan olduklarını dile getirerek, " 21. yüzyıldayız. Sanayinin başkenti sayılabilecek bir yerleşim birimi olan Körfez'in köylerinde ikamet etmekteyiz. Köylerimiz oldukça güzel. 10 Yıldır Körfez'in köylerinde ikamet ediyorum. Bu süre içinde belediye başkanlığı için ve muhtarlık için oy verdim. İki belediye başkanı, iki muhtar seçtim.10 yıllık süre içinde ulaşım konusunda yaşadığımız mağduriyetin giderilmesi için imzalar topladım; defalarca dilekçe yazdım. Ama çözüm bulamadım." dedi.

SEÇİMDEN ÖNCE SÖZ VERDİLER

Ulaşım konusunda tam 10 yıldır mücadele ettiğini belirten Nevin Yıldız Aldırmaz, " Seçim zamanında oy için gelen herkes söz verdi.'Bu sorunu çözeceğiz' dediler. Bizde inandık. Oyumuzu verdik. Destek olduk. Peki ne oldu? Değişin bir şey yok. Sözleri yerine getirilmedi. Mağdur olan bizler, yani köylüler olduk. Bu devirde, halk otobüsünün gitmediği bir yer mi olur? Mağduruz. Perişanız. Otobüsün gitmediği bir yerde; nasıl rahat olabilir; nasıl bir sıkıntımızı giderebiliriz ki. Söz verenlerden sözlerini tutmalarını, mağduriyetimizi gidermelerini bekliyoruz."dedi.

BİZİM DE BİR MAHALLEYİZ

Büyükşehir statüsünde Sipahiler Köyü'nün bir mahalle olduğunu belirten Nevin Yıldız Aldırmaz, " Körfez'in veya diğer yerlerde ki mahalleler ne kadar hizmet alıyorsa; bizimde o kadar hizmet almaya hakkımız var. Ben iki çocuk büyüttüm. Parkı dahi olmayan köyde, şehre inmek ihtiyaçlarımızı karşılamak için araca binmek amacıyla ıssız ve kuytu yerlerde yürümek zorunda kalıyoruz; bir çok tehlike yaşıyoruz. Kadınların zaten araca binmek için yürüdüğü yol; oldukça sıkıntılı. Bu devirde bunların olmaması; bizimde yani köylülerinde acilen ulaşım hakkına sahip olması gerekir."dedi.

ÇAĞRI YAPTI

Yaşadıkları yerleşim birimine acilen otobüs hattı koymalarını isteyenmahalle sakinlerinden Nevin Yıldız Aldırmaz, " Kışın bize diyorlar ki öğrenci servisi ile idare edin. Peki kışın öyle yapıyor; idare ediyoruz. Peki ya şimdi; yani yazın ne olacak? Biz de insanız. Biz de Körfez'in mahallesiyiz. Büyükşehir'e dahiliz. Acilen otobüs hattının verilmesini talep ediyoruz. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Hakkımızı istiyoruz. Yeter artık mağduriyet yaşadığımız."dedi.

Kaynak: Bültenler