Okullar tatil oldu, çocuklar karın keyfini çıkardı
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.
14.02.2020 13:49 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:50
Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların bir günlüğüne tatil olmasını fırsata çeviren çocuklar karın keyfini kayarak çıkardı.
Siirt kent merkezinde, okulların tatil edilmesine sevinen çocuklar, evlerinden getirdikleri tepsi ve poşetlerle rampadan kaymanın keyfini çıkardı. Poşetlerle yokuş aşağı kayan çocuklar, karın tadını doyasıya çıkardı. - SİİRT
Kaynak: İHA