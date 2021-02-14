Okullar tatil mi oldu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar kaç gün tatil oldu? 2021 Şubat okullar tatil mi?

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak yoğun kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitimin başlaması yeniden aksamış oldu. Bazı illerde okullar yeniden tatil edildi. Okullar ne zaman açılacak? Okullar tatil mi oldu?

Son dakika: Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'da da yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA DA İKİ GÜN TATİL

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.

TEKİRDAĞ'DA DA KAR ENGELİ

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı. Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda yarın başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi. Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

EDİRNE'DE 1 GÜN ARA VERİLDİ

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Dünden bu yana aralıksız yağan kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında yarın başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Lalapaşa ve Meriç ilçeleri ile ilgili kararın ise akşam saatlerinde belirlenecek.

KASTAMONU'DA EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Kastamonu'da 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitime yoğun kar yağışı beklendiğinden dolayı 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, il genelinde 15 Şubat 2021 Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklenildiğinden İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına 1 gün süreyle ara verildiğini açıklarken, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği belirtildi.

SAKARYA'DA DA 1 GÜN ARA

Sakarya'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime, 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vali Kaldırım, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

BALIKESİR'DE DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kentteki okullarda yarın başlanması planlanan yüz yüze eğitimin kardan dolayı 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Vali Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, yarın başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini bildirdi.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE'DE 1 GÜN ERTELENDİ

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ZONGULDAK'TA DA ERTELENDİ

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı beklendiğinden 15 Şubat pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.