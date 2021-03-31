Okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar kapanacak mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar kapanacak mı?

Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem
Okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar kapanacak mı?

Kabine ardından okulların kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ile ilgili açıklama yaptı. Peki, okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar kapanacak mı? Son dakika açıklamaları...

Okullar kapanacak mı? Korona vaka sayısının artması ve kabine toplantısında yeni korona tedbirlerinin açıklanmasının ardından milyonlarca öğrenci okullarda yüz yüze ağitime yeniden ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. MEB yüz yüze eğitimi ile ilgili açıklama yaptı.

OKULLAR TATİL Mİ? MEB AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitim daha önce açıklandığı şekilde devam edecek" açıklamasında bulundu

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

Selçuk "Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır." dedi.

Ramazan Eles
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İhsan Yavuz Özlem Zengin Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Bahar Candan Cemal Can Canseven Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Okullar tatil mi? Okullar ne zaman tatil olacak? Okullar kapanacak mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:19:14. #1.15#
title