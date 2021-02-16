Okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili ilan edildi? İstanbul, Ankara, İzmir'de bugün okullar tatil mi?

Öğrenciler okula gitme hazırlığı yaparken kar yağışı nedeniyle kar tatil olup olmayacağını merak etti. Kar yağışı nedeniyle üz yüze eğitimde aksama oldu. Peki, okular ne zaman açılacak? Kar tatili kaç gün? Bugün okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil mi?

15 Şubat günü köy okulları yüz yüze eğitime başlayacak ve böylelikle kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ilk adımı atılmış olacaktı. Ancak kar yağışı nedeniyle bazı ilerde tatil kararı alındı. Pek, İstanbul'da okullar tatil mi? Okular ne zaman açılacak? Kar tatili kaç gün? Hangi illerde okullar tatil? Bugün okullar tatil mi?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa, Tekirdağ, Edirne, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale, Kastamonu ve Zonguldak'ta okullar kar nedeniyle tatil olurken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla İstanbul'da da yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ARA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yüz yüze eğitime çarşamba gününe kadar ara verildiğini açıklarken, "Kıymetli İstanbullular; güzel bir kış günündeyiz. Yoğun kar yağışı ve fırtına devam ediyor. Bütün eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara veriyoruz. Dikkati ve tedbiri elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

BURSA'DA DA İKİ GÜN TATİL

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.

BURSA'DA DA İKİ GÜN TATİL

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat'ta geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiği duyuruldu.

Bursa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 Şubat Pazartesi günü geçilmesi planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği belirtildi. Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle 15 Şubat pazartesi günü yüz yüze eğitime başlanmasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren 2 gün süreyle ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir denildi.