Okullar tamamen kapanacak mı? Okullar kapanıyor mu?
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Okullar tamamen kapanacak mı? Okullar kapanıyor mu?

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Okullar tamamen kapanacak mı? Okullar kapanıyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, artan vakalar sonrası "Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Okullar kapanıyor mu? Okullar tamamen kapanacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı. Ziya Selçuk, artan vakalar sonrası "Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Okullar tamamen kapanacak mı? Okullar kapanıyor mu?

OKULLAR TAMAMEN KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de Kübra Par'ın Açık ve Net programında Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtladı.

"Okullar tamamen kapanacak mı?" sorusu sorulan Bakan Selçuk, "2 Mart'tan itibaren yerinde karar dönemine geçilmişti. Valilikler tedbirlerini iller seviyesinde alıyor. 9 il hariç ortaokul ve liseler eğitim öğretimde bir kapanma söz konusu oldu. Yalova, Eskişehir gibi ilkokullarda da kapanma oldu. İller kendi durumunu dikkate alarak ona göre karar verme sürecini hayata geçiriyorlar. Önümüzdeki süreç elbette Kabine toplantılarında sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tümüyle değerlendiriliyor. Durumun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'yla değerlendiriliyor. Önümüzdeki hafta da bu tür değerlendirme Cumhurbaşkanımızın başkanlığında hayata geçecek." yanıtını verdi.

OKULLAR KAPANIYOR MU?

"Gönlünüzden, aklınızdan geçen nedir" sorusuna da yanıt veren Selçuk, "Bizler okulların hep açık olmasını isteriz. Ama önce sağlık dediğimizde Türkiye dünyada en çok okul kapatan 4. ülke. Bu bize şunu gösteriyor, Türkiye çok kontrollü gidiyor. Önümüzdeki süreçte vakaların artmasını toplamsal olarak değerlendirdiğinizde elbette bazı kararlar çıkabilir. Ama bizim gönlümüz okulların açık olması." ifadelerini kullandı.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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