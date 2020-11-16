Okullar tamamen açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitimin yaşandığı eğitim kurmalarında okulların tamamen açılacağı gün bekleniyor. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Okullar tamamen açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "Okullar tamamen açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Peki, Okullar tamamen açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR TAMAMEN AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu söyleyip "Şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yükselişinin eğitimi zora soktuğunu, bu yüzden kurallara uyulması gerektiğini ifade etti. Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazar günü çalışma arasında Kızılay Meydanı'nda yürüdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeleri görünce çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi eğitimi zora sokuyor, kurallara uyalım"