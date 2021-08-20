Okullar tam gün mü olacak?
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Okullar tam gün mü olacak?

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Yeni eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kalırken eğitim dünyası, öğrenciler ve veliler okullar tam gün mü olacak merak etti. Peki, okullar tam gün mü olacak?

2021-22 eğitim öğretim döneminin açılmasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler ve evliler heyecanla yeni dönemi beklerken okullar tam gün mü olacak, merak edildi. Peki, Okullar tam gün mü olacak? İşte detaylar… Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

OKULLAR TAM GÜN MÜ OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer: "6 Eylül'de tüm kademelerde haftada 5 gün, yüz yüze eğitime başlıyoruz. Hedefimiz, sağlık koşulları aksini gerektirmediği sürece tam zamanlı yüz yüze eğitimi sürdürmek. Okullarda eğitim, ders saatleri azaltılmadan ve mevcut öğretim programlarının bütünü dikkate alınarak gerçekleştirilecek.1 Eylül-3 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimize yönelik uyum eğitimleri yapılacak. Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranı dün itibarıyla yüzde 80,34, iki doz aşılanma oranı ise yüzde 69,73'tür. " açıklamasını yaptı.

Okullar tam gün mü olacak?
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