Okullar ne zaman kapanıyor? Öğrenciler tatili nasıl değerlendirmeli?

Uzun ve yorucu bir dönemi geride bırakan ve yaz tatilinin heyecanı içerisinde olan öğrenciler okulların tatil olacağı günü bekliyor. Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman açılacak? 2019 – 2020 eğitim öğreti dönemi ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Yaz geldi ve özellikle öğrenciler yorucu bir yılın ardından tatil planları yamaya başladı. Okulların tatil olmasıyla 3 ay tatil yapacak öğrenciler, tatil için gün sayıyor. Yaz tatili, 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak ve 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler, üç ay boyunca güneşin tadını çıkaracak. Bir yılın ardından yeni bir eğitim-öğretim dönemine adım atılacak. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9'uncu sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrencilerin, eğitim görecekleri okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, öğrencilerin yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamalarına katkıda bulunulması amacıyla 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde uyum eğitimi yapılacak.

16 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim döneminin ilk ara tatili 18-22 Kasım arasında olacak ve 1. dönem 17 Ocak 2020'de bitecek. Sömestr tatili toplamda 16 gün şeklinde olacak. 3 Şubat 2020'de 2.dönem eğitimlerine başlanacak.Bu dönem 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

ÖĞRENCİLER TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRMELİ

Ders ile dolu bir yılın ardından 3 aylık bir nefes döneminde öğrencilerin, tatile ihtiyaçları olmasının yanında bu zaman dilimini faydalı aktivitelerle geçirmeleri gerekir.

*Sanat, spor ve sosyal açıdan gelişimlerine fayda sağlayacak aktiviteler yapmak

*Sene boyunca akademik yönden başarısız derslere ayrılacak ideal zaman haftanın 3 ila 5 gününün 2-3 saatini diğer aktivitelerden bağımsız olarak ders çalışmaya ayırmak.

*Yaz tatili boyunca öğrencilerin yaşlarına göre kitap okumalarını teşvik etmek.

*Televizyon izlemeyi ve bilgisayar başında oyun oynamayı sınırlandırmak.

*Öğrenciler, yüzme, basketbol, voleybol gibi sportif faaliyetlere yönlendirmek.

*Ailece yapılabilecek geziler planlanabilir.

*Yeni bir sınıfa geçen çocuklar tatilde konu tekrarları yaparak, eski bilgilerini sağlamlaştırma fırsatı yakalayabilirler ve yeni bir döneme daha donanımlı başlarlar.