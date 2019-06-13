Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman verilecek?

Öğrenciler, sıcak yaz günleriyle birlikte heyecanla yaz tatili bekliyor. 9 günlük bayram tatilinin ardından sınıflar kısa süreliğine doldu. MEB, uzun bayram tatili sonrası derslere devam edilmesi kararı vermişti. 2018-2019 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşıldı. Peki, karneler ne zaman alınacak, okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman açılacak? yaz tatili ne zaman? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2019?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü kapanıyor. 3 aylık yaz tatili sürecinden sonra öğrenciler 16 Eylül Pazartesi günü okullarda olacak. Birinci sınıflar bir hafta önce 2 Eylül'de okula başlayacak. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi takviminde, 4 Şubat 2019 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak.

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3 aylık yaz tatilinin öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını düşürerek okullardan uzaklaşmasına neden olduğu gerekçesiyle 11 haftaya düşürüldüğünü bildirdi.13 haftadan 11 haftaya düşürülen tatilden kalan 2 hafta ise Nisan ve Kasım aylarında ayrı ayrı ara tatil olarak kullanılacak. Böylelikle okullar bir hafta erken açılacak ve bir hafta da geç kapanacak.