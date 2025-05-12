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Okullar ne zaman kapanıyor 2025? Yaz tatili erken mi başlayacak, karneler ne zaman verilecek?

Okullar ne zaman kapanıyor 2025? Yaz tatili erken mi başlayacak, karneler ne zaman verilecek?
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2025 yılına dair okulların kapanış tarihi merak konusu olmaya devam ediyor. Okullar ne zaman kapanıyor 2025? sorusu, milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen tarafından heyecanla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimini resmi olarak duyurdu. Bu takvime göre, 2025 yılında yaz tatilinin başlayacağı tarih netleşti.2025'te okullar ne zaman kapanıyor? sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2025? Yaz tatili erken mi başlayacak, karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

MEB'in belirlediği takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatiline başlayacaklar.

Okullar ne zaman kapanıyor 2025?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okulların kapanmasının ardından yaz tatili 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman kapanıyor 2025?

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.

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Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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