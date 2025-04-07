Okullar ne zaman kapanıyor 2025? Karneler ne zaman verilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, "Okullar ne zaman kapanıyor 2025?" sorusunun yanıtı netleşti. Öğrenciler hem karne alacakları günü hem de uzun bir yaz tatiline ne zaman başlayacaklarını öğrenmek için takvimi yakından takip ediyor. Yaz tatili planlaması yapan aileler de bu tarihleri dikkate alıyor. Peki, 2025 yılında okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman verilecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

?2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacaklar.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

Karne heyecanı bu yıl haziran ayının üçüncü haftasında yaşanacak. 20 Haziran Cuma günü, Türkiye genelinde tüm okullarda karne dağıtımı yapılacak.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek. İkinci dönem, 7 Nisan 2025 tarihinde başladı.