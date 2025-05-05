Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman kapanıyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, milyonlarca öğrenci ve veli yaz tatilinin başlangıç tarihini merak ediyor. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi takvime göre okulların kapanış tarihini daha önce duyurmuştu.
2025 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Özellikle sınav hazırlık sürecinde olan öğrenciler için bu tarih büyük önem taşıyor. Aynı zamanda tatil planı yapacak aileler de bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gündemde zaman zaman "okullar erken mi kapanacak?" iddiaları yer alsa da MEB, okullar ne zaman kapanıyor sorusuna ilişkin resmi açıklamasını güncelledi. İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?
Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğrenciler 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaz tatiline girecek. Eğitim dönemi 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı ve toplamda 38 haftalık ders sürecini kapsıyor.
MEB 2024-2025 TAKVİMİ
Okullar açılış tarihi: 9 Eylül 2024
1. ara tatil: 11 – 15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 – 31 Ocak 2025
2. dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025
2. ara tatil: 31 Mart – 4 Nisan 2025
Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025
Yeni eğitim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025