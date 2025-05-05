Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2025 yılında okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Özellikle sınav hazırlık sürecinde olan öğrenciler için bu tarih büyük önem taşıyor. Aynı zamanda tatil planı yapacak aileler de bu sorunun yanıtını araştırıyor. Gündemde zaman zaman "okullar erken mi kapanacak?" iddiaları yer alsa da MEB, okullar ne zaman kapanıyor sorusuna ilişkin resmi açıklamasını güncelledi. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü kapanacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğrenciler 21 Haziran Cumartesi gününden itibaren yaz tatiline girecek. Eğitim dönemi 9 Eylül 2024 tarihinde başlamıştı ve toplamda 38 haftalık ders sürecini kapsıyor.

MEB 2024-2025 TAKVİMİ

Okullar açılış tarihi: 9 Eylül 2024

1. ara tatil: 11 – 15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20 – 31 Ocak 2025

2. dönem başlangıcı: 3 Şubat 2025

2. ara tatil: 31 Mart – 4 Nisan 2025

Okulların kapanış tarihi: 20 Haziran 2025

Yeni eğitim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025

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