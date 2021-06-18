Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
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Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?
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18 Haziran 2021 Cuma günü (Bugün) dijital karnelerin erişime açılması ile birlikte gündemdeki en önemli soru "Okullar ne zaman kapanacak?" oluyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek?

18 Haziran 2021 Cuma günü (Bugün) dijital karnelerin erişime açılması ile birlikte gündemdeki en önemli soru "Okullar ne zaman kapanacak?" oluyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek? İşte detaylar haberimizde…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Okullar 2 Temmuz'da kapanacak.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karneler 18 Haziran 2021 tarihinden itibaren verilecek.
Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek.

Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.

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