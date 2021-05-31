Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak?
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Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak?

Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak?
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1 Haziran kabine öncesi "Okullar ne zaman kapanacak 2021? Okullar ne zaman kapanıyor, ne zaman tatil olacak? Soruları öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Korona virüs önlemleri sebebiyle bazı öğrenciler uzaktan eğitim görürken, bazı öğrenciler yüz yüze eğitime geçti. İkinci dönemin sonuna yaklaşılırken okulların ne zaman kapanacağı araştırılıyor. İşte 2021 yaz tatili tarihi...

Eğitim döneminin büyük bölümünü evde geçiren öğrenciler yaz tatilinin başyacağını günü iple çekiyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre okullar 2 Temmuz'da kapanacak ve yaz tatili başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz" ifadelerini kullandı.

MEB'TEN SON DAKİKA AÇIKLAMA

MEB'ten Tam Kapanma kararı sonrası açıklama;

Ülkemiz genelinde Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021 Yaz tatili Bakan Ziya Selçuk'un belirttiği gibi 2 Temmuz'a kadar sürdüğü takdirde öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak.

15 Haziran'da sona ermesi beklenen eğitim öğretim yılı böylelikle 17 gün uzamış olacak.

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