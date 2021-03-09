Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullar hangi güne kadar açık? Hangi ayda kapanacak?

Milli Eğitim Bakanı katıldığı TV programında okulların ne zaman kapanacağı ve yaz tatiline ne zaman girileceği ile ilgili tarih verdi. Peki öğrencilerin en merak ettiği sorulardan birisi olan okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili hangi gün olacak? Okullar kaç ay sonra kapanacak? Tüm cevaplar haberimizde.

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yaz tatilinin başlayacağı tarihle ilgili bilgi verdi. Selçuk, "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok, karneleri 2 Temmuz'da verilecek" dedi.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanıo Ziya Selçuk, katıldığı programda "Okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok, karneleri 2 Temmuz'da verilecek" açıklamasında bulundu.

Buna göre okullar 2 Temmuz'da bitecek. Yani okullar yaz tatiline 2 Temmuz 2021 Cuma günü girmiş olacak.

"OKULLARIMIZ 2 TEMMUZ'DA BİTİYOR"

Bakanı Ziya Selçuk, kademeli normalleşme ile geçtiğimiz hafta okulların açılmasının ardından yaz tatilinin ne zaman başlayacağı konusu hakkında açıklamada bulundu. Selçuk, "Bizim okullarımız seminer dönemi dahil 2 Temmuz'da bitiyor. Bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmak gibi çalışmamız var. Ara tatil yok. Eğitim takvimi 2 Temmuz'a kadar sürecek, karneler de bu tarihte verilecek." ifadelerini kullandı.

"ÖĞRENCİLERİN SINAVLA İLGİLİ İPTAL İSTEMİ YOK"

Bakan Selçuk öte yandan programda yüz yüze sınavlarla ilgili yaşanan süreci aktardı. Selçuk, konuşmasında şunları kaydetti: "Gençler haklıdır. Biz gençler bir tepkide bulunduğunda onu suçlamak değil anlamakla meşgul insanlarız. Biz bağımsız araştırma grubuna yaptırdığımız çalışmada öğrencilerin %77'lerin bu sınavla ilgili bir iptal istemi yok. Ailelerin de öğretmenlerin de muhakkak sınava girmeliler görüşü var. Bizim lise öğrencilerimizin %40'ndan fazlası bu sınava 1. dönem girdi. Bizim bir denge tutturmamız gerekiyor. Ben yüz yüze olsaydı daha yüksek alırdım. Benim notum düşük oldu, haksızlık oldu gibi yaşadığımız problemler var. Şuanda ilkokullar devam ediyor mu ediyor. Eğer biz tamamen her şeyi durdurursak, EBA'da %90'nın üzerinde bir geri çekilme oluyor. Niye çalışayım noktasına geliyorlar. 9'da hiç ders görmeyen çocuk 10. sınıfta bir şey yapamaz."