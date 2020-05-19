Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi! Yazın okullar yeniden açılacak mı?
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Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi! Yazın okullar yeniden açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında eğitim öğretim süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, ? Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi! Yazın okullar yeniden açılacak mı? Okullar ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi! Yazın okullar yeniden açılacak mı?
19.05.2020 10:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 10:46

Koronavrüs tedbirleri nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Süreç hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı, Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi! Yazın okullar yeniden açılacak mı gibi merak edilen sorulara açıklık getirdi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle okulların eğitim süreciyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir."

Okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak? 2020 okulların açılış tarihi! Yazın okullar yeniden açılacak mı?

YAZIN OKULLAR AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.

"UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİ DEVAM EDECEK"

Bakan Selçuk Twitter'dan, uzaktan eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu. Selçuk, "Sayın Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrasında okullarımızda yüz yüze eğitimin tamamlandığını açıkladı. 23 Mart Pazartesi başlattığımız uzaktan eğitim süreci, 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Telafi eğitimi ve diğer tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız." ifadesine yer verdi.

Manşet

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